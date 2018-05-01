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AK Parti seçim için iftar ile sahur arasını değerlendirecek!

AK PARTİ SEÇİM İÇİN İFTAR İLE SAHUR ARASINI DEĞERLENDİRECEK!

AK Parti'nin seçim strateji ekibinde yer alan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal seçim kampanyası boyunca dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilirken iftar ile sahur arasındaki süre iyi değerlendirilecek.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Ak Parti Seçim İçin İftar İle Sahur Arasını Değerlendirecek!(10/10)6

AK Parti'nin son genişletilmiş il başkanları toplantısının basına kapalı bölümüne Başbakan Binali Yıldırım başkanlık etti. Ağırlıklı olarak seçim çalışmalarının ele alındığı toplantıda, AK Parti'nin seçim strateji ekibinde yer alan Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bir sunum yaptı. Seçim kampanyası boyunca dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Ünal, kampanya stratejisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İFTAR VE SAHUR ARASI DEĞERLENDİRİLECEK

Buna göre, kampanya süresinin kısa olması ve ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle geleneksel kampanyalardan farklı bir süreç izlenecek. Kampanya süresinin önemli bir bölümü ramazan ayında olacağı için iftar ve sahur programlarına ağırlık verilecek. İftar ile sahur arasındaki süre iyi değerlendirilecek. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre yerel, yerinden ve internet temelli dijital bir kampanya yürütülecek. Genel başkan bir değerlendirme yaptığında aynı dil ve söylemin mahallelere kadar tüm teşkilat birimleri tarafından paylaşılması sağlanacak. Bu nedenle internet ve sosyal iletişim ağları güçlü bir şekilde kullanılacak. AK Parti'nin 11 milyonu bulan üyesinin de birbiriyle etkileşim halinde olması sağlanacak.

KAMPANYA MATERYALLERİ KULLANILACAK

Seçmenin yaşadığı çevredeki sorunlar ön plana çıkarılacak. Bunların yerinde çözümü için vaatlerde bulunulacak. Sıcak geçmesi beklenen ramazan ayında internet ağırlıklı olarak kullanılacak. Sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapılacak. Kampanya materyalleri, geleneksel mecralar olan televizyon, radyo ve gazetelerde de kullanılacak.

GENEL MERKEZ BAKACAK

Üretilen materyallerin sandık başkanlıklarına kadar ulaştırılması sağlanacak. Ülke gündemini ilgilendiren konularda genel merkezin ne dediğine bakılacak. Genel merkezden gelen açıklamalara paralel değerlendirmelerde bulunulacak.

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Kaynak: haberinburada



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