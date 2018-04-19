AK PARTİ, SEÇİM ÖNERGESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ İÇİN MECLİS'E TEKLİF SUNDU
AK Parti, 24 Haziran seçimleriyle ilgili ilk resmi adımı attı. Parti yönetimi, seçim önergesinin görüşülmesi için Meclis'e teklif sundu.
23 NİSAN'DAN ÖNCE GÖRÜŞÜLECEK
Önerinin kabulünün ardından Anayasa Komisyonu'nun bugün önergeyi görüşmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu, bugün görüşmeyi yapar ve kabul ederse, TBMM Genel Kurulu'nun yarın önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacağı ifade ediliyor. Bu seçenek gerçekleşmezse Genel Kurul, cumartesi ya da pazartesi günü 23 Nisan özel oturumundan sonra önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacak.
48 SAAT BEKLENMEYECEK
AK Parti, 48 saat beklenmeden erken seçim önergesinin görüşülmesi için TBMM'ye grup önerisi sundu.
Kaynak: haberinburada
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