AK Parti, 24 Haziran seçimleriyle ilgili ilk resmi adımı attı. Parti yönetimi, seçim önergesinin görüşülmesi için Meclis'e teklif sundu.

23 NİSAN'DAN ÖNCE GÖRÜŞÜLECEK

Önerinin kabulünün ardından Anayasa Komisyonu'nun bugün önergeyi görüşmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonu, bugün görüşmeyi yapar ve kabul ederse, TBMM Genel Kurulu'nun yarın önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacağı ifade ediliyor. Bu seçenek gerçekleşmezse Genel Kurul, cumartesi ya da pazartesi günü 23 Nisan özel oturumundan sonra önergeyi görüşerek, erken seçim kararını alacak.

48 SAAT BEKLENMEYECEK

AK Parti, 48 saat beklenmeden erken seçim önergesinin görüşülmesi için TBMM'ye grup önerisi sundu.

Kaynak: haberinburada