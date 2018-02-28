AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de soruları yanıtladı. "Bir televizyon kanalının sunucusunun sözleri. TSK'nın Afrin'de sivil öldürmediğine vurgu yapmak isterken 'Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, Etiler'den başlarız; Nişantaşı var, TBMM var' ifadelerini kullandı. Ne dersiniz?" sorusuna "Apaçık bir provokasyondur, sabotajdır." diyerek tepki gösterdi.

İşte Ünal'ın açıklaması:

"PROVOKASYON, SABOTAJ"

"Kabul edilebilir, izah edilebilir bir şey değil. Bunu ifade eden kişiyle ilgili Küçükçekmece Savcılığı hemen soruşturma başlattı. Böyle bir şey apaçık bir provokasyondur, sabotajdır. Hangi kelimeyi bunun için kullanacaksınız.

"SİZ KİMSİNİZ?"

Çıkacaksınız bir televizyon programında, ülkedeki bazı kesimleri hedef göstereceksiniz, ithamlarda bulunacaksınız. Bunu söyleme hakkını size kim veriyor, siz kimsiniz. Neyi temsilen böyle bir ifadeyi kullanıyorsunuz. Asla kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız; ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelik bir sabotaj bu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanlığıyla da görüştüm, başlatılan bir soruşturma var. İlgili televizyon da, ilgili kişi hakkında gerekli işlemleri yaptı diye biliyorum, RTÜK de harekete geçecektir. Gözardı edilecek bir konu değil bu..."

Kaynak: haberinburada