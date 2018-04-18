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AK PARTİ SÖZCÜSÜ: LİDERLERDEN SONRA PARTİLER DE ERKEN SEÇİMİ GÖRÜŞECEK


Ak Parti Sözcüsü: Liderlerden sonra partiler de erken seçimi görüşecek
Tarih : 18 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Ak Parti Sözcüsü: Liderlerden Sonra Partiler De Erken Seçimi Görüşecek(8/10)4

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV canlı yayınında, Ciner Medya Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ünal'ın gündeminde, dünkü grup toplantısında erken seçim çağrısı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri ve bugün 13.30'da yapılacak Erdoğan-Bahçeli zirvesi vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacak görüşmeye değinen Mahir Ünal şunları söyledi:

"ZAMANINDA YAPILMASI KONUSUNDA HASSASIZ"

Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahayetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur.

LİDERLERDEN SONRA PARTİLER DE GÖRÜŞECEK

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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