Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılan MYK toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Parti Sözcüsü Mahir Ünal, taşeron yasasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanının MYK'da sunum yaptıklarını, yapılan çalışmalar neticesinde taşeron yasasına ilişkin son düzenlemelerin MYK'da yapıldığını söyledi.

TAŞERONA 1 HAFTA İÇİNDE GÜZEL HABERLER VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Maliye Bakanının MYK'da taşeron yasası ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirten Mahir Ünal, "İnşallah 1 hafta içinde çok güzel haberler alacaklar ve kısa sürede yasalaştırılması için bugünkü MYK sonrası gerekli çalışmalar başlatılacak. Bugün MYK'mızda yapılan çalışmalara son düzenlemesi verildi" diye konuştu.

"BBP LİDERİ TAM DESTEK VERDİ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve heyetinin ziyaretine ilişkin de açıklama yapan Ünal, "Ziyarette üç konu üzerinde duruldu. Milli manevi meselelerdeki duruşunu BBP paylaştı. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza tam destek olduklarını ve bu meselelerde seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını ifade ettiler. BBP'nin de şuanda devam etmekte olan uyum yasaları çalışmalarına ilişkin bazı önerileri vardı, bu önerilerini ve tekliflerini sundular" ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK KONUSUNUN TEKNİK BOYUTLARI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

BBP'nin önerilerine AK Parti'nin nasıl yaklaştığına ilişkin soru üzerine Mahir Ünal, "Uyum yasaları komisyonumuz kademeli bir çalışma yürütüyor. Bir taraftan da kamuoyunda bazı meselelerin tartışılması ve bu yönde de AK Parti kendi siyasetini, pozisyonunu belirlemede bu tartışmalar oldukça faydalı. Sayın Destici bu konudaki önerilerini dosyalar halinde bize sundu. Biz bunları değerlendirip genel sekreterler düzeyinde bu görüşmeler daha sonra da gerçekleştirilir" dedi.

İTTİFAK DÜZENLEMESİNE AÇIK KAPI BIRAKILDI

Seçim ittifakına ilişkin soru üzerine Ünal, "Aslında doğal ittifaklar, kaçınılmaz olarak teknik çerçevesi belirlenmiş ve prosedürleri tamamlanmış süreçlere bizi taşıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye'de milli, yerli ve kendi değerlerine bağlı, tam bağımsız Türkiye'yi savunun unsurlar bu konuda görüşlerini açıklayarak nihayetinde toplumsal ve doğal olan bu süreci siyasal olan ve seçimlere dönük olan teknik bir sürece evrilecektir kaçınılmaz olarak. Doğal ittifakın teknik olarak konuşulması şuanda henüz daha gündemde değil. Bu ittifakın karşılıklı görüş alış verişleri, taraflarının konunun kamuoyunda tartışılmasına dönük demeçleri, bunlar bir süre sonra tarafların yetkili kurullarının görüştüğü süreçlere dönecektir. Ama şuanda bu henüz siyasi partilerin kurullarının teknik olarak görüştüğü süreçlere dönüşmüş değil" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN DÜŞÜNDÜĞÜ SEÇİM SİSTEMİ: DARALTILMIŞ VE DAR BÖLGE

AK Parti'nin seçim barajına yönelik bir çalışması olup olmadığının sorulması üzerine Ünal, "Biz uyum komisyonu çalışmalarında doğal olarak Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası da gündemimizde. Biz bir taraftan da 2012'de kamuoyunun gündemine sunduğumuz, tartışılmasını istediğimiz 3 seçenekli bir teklifimiz vardı. Daraltılmış bölge 5'li sistem, dar bölge ve mevcut sistemin iyileştirilmesi. Bizim daha çok üzerinde çalıştığımız daraltılmış 4'lü ya da 5'li sistem ve dar bölge sistemi. Bu çalışmalar devam ederken, Seçim Kanunu çalışılırken baraj konusu da çalışmaların içinde gündeme geliyor. Biz nihai karar kamuoyu ile paylaşacak noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

"HER NOKTADA İTTİFAK KONUSUNDA TEMAYÜLÜMÜZÜ ZATEN PAYLAŞTIK"

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cumhur ittifakı gündeme geldi mi?" sorusuna cevap veren Mahir Ünal, "O konuda Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce düşüncesini ifade etmişti. Biz MHP ile sonuna kadar ittifak yapma konusunda, Türkiye'nin siyaset üstü konularının, milli meselelerinin söz konusu olduğu her noktada ittifak konusunda temayülümüzü zaten paylaştık" dedi.

UYUM YASALARI DA KONUŞULDU

Uyum yasaları konusundaki çalışmaların da MYK gündeminde olduğunu kaydeden Ünal, "6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu uyum çalışması üzerine bir düzenleme ve çalışmanın içeriği, niteliği konusunda karşılıklı istişareler yapıldı. Cumhurbaşkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde seçilecek cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar hangi süreçlerin işlemesi gerekiyor, o konuda gerekli değerlendirmeler yapıldı. Aynı anda cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığının bağdaşırlığı konusu tartışıldı. Cumhurbaşkanının varsa partisi ile ve grubu ile ilişkileri üzerine çalışmalar yürütüldü. 2010 referandumunda bizim gündeme getirdiğimiz ama referandumda 26 maddelik paketle yasalaşmayan siyasi partilerin kapatılmasını imkansız hale getiren, siyasi partileri kapatmak yerine siyasi partilerde suç işleyen kişilerin cezalandırılması konusunda bir düzenleme, yine bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada