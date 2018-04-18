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AK Parti ve CHP'den canlı yayında erken seçim restleşmesi!

AK PARTİ VE CHP'DEN CANLI YAYINDA ERKEN SEÇİM RESTLEŞMESİ!

Canlı yayında seçim değerlendirmesi yapan CHP'li milletvekili Altay, AK Partili Turan'a "Gidişiniz güle güle olsun" deyince, Turan, "AK Parti, ittifakla en az yüzde 60 alacaktır" diye yanıt verdi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 23:10
Puan Ver : Ak Parti Ve Chp'den Canlı Yayında Erken Seçim Restleşmesi!(8/10)4

Canlı yayınında erken seçimi değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Turan, programdan ayrılacağı sırada, yayına konuk olacak olan CHP Grup Başkanvekili Altay ile arasında diyalog yaşandı. İki milletvekili de seçimle ilgili iddiasını ortaya koydu.

ERDOĞAN, SEÇİMİN 24 HAZİRAN'DA YAPILACAĞINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin seçim çağrısına olumlu yanıt verdi. Erdoğan ile Bahçeli Külliye'de görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Gözler seçim ile ilgili partililerin yapacağı açıklamalara çevrildi.

"İTTİFAK EN AZ YÜZDE 60 ALACAKTIR"

Habertürk TV'de Çimen Çetin'e açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan seçimi değerlendirdi. Turan görüşlerini aktarması sonrası programdan ayrılmak üzereyken, programa CHP Grup Başkanvekili Engin Altay konuk oldu. Altay ile Turan selamlaştıkları sırada, Altay, "Hayırlı olsun, gidişiniz güle güle olsun" diyince, Turan, "Bu programı not edin. Seçimden sonrada bu programı yapalım. Kim gidecek, kim kalacak herkes görsün. AK Parti, ittifakla en az yüzde 60 alacaktır" diye yanıt verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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