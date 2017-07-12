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Ak Parti Ve Mhp'nin Hazırladığı İç Tüzükle İlgili Flaş Gelişme
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AK PARTİ VE MHP'NİN HAZIRLADIĞI İÇ TÜZÜKLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME


AK Parti ve MHP'nin hazırladığı iç tüzükle ilgili flaş gelişme
Tarih : 12 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Ak Parti Ve Mhp'nin Hazırladığı İç Tüzükle İlgili Flaş Gelişme(5/10)1

AK Parti ve MHP'nin ortak imza ile hazırladığı Anayasa değişikliğiyle uyumlu 18 maddelik iç tüzük değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonunda başladı ve İç tüzük teklifinin alt komisyona gönderilmesine karar verildi. Görüşmeler 14 Temmuz Cuma günü yapılacak.



TBMM Anayasa Komisyonu'nda bugün görüşmelerine başlanacak TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin CHP'den sürpriz son dakika hamlesi gelmişti. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'la temas kuran CHP, teklifin alt komisyona sevk edilmesini görüşmelerin orada sürdürülmesini istemişti.



ELİTAŞ, MHP TOPLANTISINDA



Görüşme öncesi partiler stratejik ve taktik hazırlıklarını tamamlarken, dün MHP kendi arasında toplantı yaptı. İçtüzükle görüşmelerinde izlenecek yol haritasının ele alındığı MHP'nin toplantısına, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da dahil oldu.



TEZCAN ŞENTOP'U ARADI



Elitaş, toplantıda CHP'den gelen son dakika girişimini anlattı. Edinilen bilgilere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'u arayarak İçtüzük teklifinin alt komisyona sevkedilmesi ve partilerin bu görüşme sürecinde katkı verebileceğini ifade etti. Şentop ise alt komisyon uygulamasının görüşme sürecini uzatacağını belirterek bu konuda komisyon üyesi diğer partilerin yaklaşımının da önemli olduğunu kaydetti.



AK PARTİ VE MHP DEĞERLENDİRDİ



Toplantıda Ak Parti ve MHP, CHP'nin bu sürpriz çıkışını masaya yatırarak "istismar amaçlı, oyalama taktiği" olup olmadığını anlamaya çalıştı. MHP, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin içtüzüğün uzlaşma ile çıkarılması tavrını belirterek "CHP, olumlu katkı verecek işi savsaklayıp zamana oynamayacaksa kısa süreli alt komisyona sevkte bir sorun yok" tavrını koydu. AK Parti de kendileri açısından teklifin alt komisoyna sevkedilmesinde sıkıntı olmadığını ancak CHP'nin istismar ve zaman kaybettirecek taktiği olabileceği endişesini dile getirdi.



ALT KOMİSYONA SEVK EDİLDİ



Yapılan görüşmelerin ardından CHP'nin teklifi bugün kabul edildi. İç tüzük, alt komisyona gönderildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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