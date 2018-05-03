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Ak Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler
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AK Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler

AK PARTİ'DE 23 VEKİL ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMADI! İŞTE O İSİMLER

AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Ak Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler(9/10)5

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.

KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU

AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.

İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;

Mehmet Müezzinoğlu - BURSABurhan Kayatürk - VANEkrem Erdem - İSTANBULHüseyin Samani - ANTALYAİsrafil Kışla -ARTVİNHüseyin Şahin - -BURSAAhmet Davutoğlu- KONYAFatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİRMurat Göktürk -NEVŞEHİRHasan Özyer - MUĞLACemalettin Kani Torun- BURSAMehmet Ali Pulcu- İSTANBULİbrahim Mustafa Turhan - İZMİRRecep Konuk - KARAMANCoşkun Çakır - TOKATCemil Çiçek - ANKARAMehmet Ali Şahin - KARABÜKAli Babacan - ANKARABeşir Atalay - VANÖzcan Ulupınar - ZONGULDAKAyhan Gider - ÇANAKKALEİsmail Kahraman - İSTANBULFevzi Şanverdi - HATAY2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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