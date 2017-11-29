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ak parti'de bingöl il başkanı görevi bıraktı

AK PARTİ'DE BİNGÖL İL BAŞKANI GÖREVİ BIRAKTI

AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven, 2015 yılından beri sürdürdüğü görevi, genel merkezin isteği üzerine bıraktığını açıkladı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 02:50
Puan Ver : Ak Parti'de Bingöl İl Başkanı Görevi Bıraktı(9/10)7


AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven istifa etti.



GENEL MERKEZİN İSTEĞİ ÜZERİNE BIRAKTI



2015'in Şubat ayından bu tarafa AK Parti Bingöl İl Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Seven genel merkezin isteği üzerine istifa ettiğini bildirdi.



"BÜYÜKLERİMİZ UYGUN GÖRDÜ BİZE SAYGI GÖSTERMEK DÜŞER"



AK Parti Genel Merkezinden gelen çağrı üzerine Ankara'ya gittiğini ve istifasını sunmasının talep edildiğini belirten Yılmaz Seven, "Genel merkez bizi çağırdı ve istifamızı vermemizi istediler. Ben de gocunmadan istifamı verdim. Büyüklerimiz öyle uygun gördü bize saygı göstermek düşer. Ben yine partimin içindeyim, yanımdayım ve öylede devam edecek. Kongre tarihimizin henüz netleşmedi ama önümüzdeki günlerde temayül yoklamamız olacak onun ardından il başkanı belirlenecek ve kongre tarihi kesinleşecek" dedi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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