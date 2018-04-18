AK PARTİ'DE ERKEN SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI, YARIN TOPLANIYORLAR
Tüm milletvekilleri Perşembe günü, Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda buluşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Yarın Erdoğan, tüm milletvekilleriyle Genel Merkez'de kahvaltıda buluşacak.
TÜM MİLLETVEKİLLERİ BİR ARAYA GELECEK
Milletvekillerine Genel Merkez'den giden mesajda:
"Sayın Milletvekillerimiz
19 Nisan 2018 Perşembe günü (yarın) saat 11:00'de Genel Merkez'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız SN. Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılacak kahvaltılı toplantıya katılmanız önemle rica olunur." denildi
Kaynak: haberinburada
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