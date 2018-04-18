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AK Parti'de erken seçim hazırlıkları başladı, yarın toplanıyorlar

AK PARTİ'DE ERKEN SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI, YARIN TOPLANIYORLAR

Tüm milletvekilleri Perşembe günü, Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltıda buluşacak.

Tarih : 18 Nisan 2018, 19:00
Puan Ver : Ak Parti'de Erken Seçim Hazırlıkları Başladı, Yarın Toplanıyorlar(10/10)6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Yarın Erdoğan, tüm milletvekilleriyle Genel Merkez'de kahvaltıda buluşacak.

TÜM MİLLETVEKİLLERİ BİR ARAYA GELECEK

Milletvekillerine Genel Merkez'den giden mesajda:

"Sayın Milletvekillerimiz

19 Nisan 2018 Perşembe günü (yarın) saat 11:00'de Genel Merkez'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız SN. Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılacak kahvaltılı toplantıya katılmanız önemle rica olunur." denildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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