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AK Parti'de İmaj Değişimi! Milletvekilleri Arasında Bıyıktan Sonra Sakal Modası Başladı

AK PARTİ'DE İMAJ DEĞİŞİMİ! MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA BIYIKTAN SONRA SAKAL MODASI BAŞLADI

AK Parti milletvekilleri arasında bıyıktan sonra sakal modası başladı. Bir grup vekil ise 'hanım istemiyor' diyerek yeni akıma direniyor.

Tarih : 26 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Ak Parti'de İmaj Değişimi! Milletvekilleri Arasında Bıyıktan Sonra Sakal Modası Başladı(5/10)1

Referandum sürecinde AK Parti içinde başlayan bıyık akımı şu günlerde yerine sakala bıraktı. AK Parti milletvekillerinin büyük çoğunluğu "sünnet" olarak kabul edilen "kısa bıyık ve sakal" kuralına uymaya başladı. Eşlerinin istemediğini belirten bazı milletvekilleri ise sakal bırakmaya direniyor.

İMAJ DEĞİŞİMİ MECLİS ALBÜMÜNE DE YANSIDI

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, yıllardır sakalsız ve bıyıksız olarak tanınan tecrübeli siyasetçilerin yanı sıra genç-yaşlı yeni vekiller de bu modaya uymaya başlayınca AK Parti sıralarındaki simalar tanınamaz hale geldi.

Başlangıçta güvenlik görevlilerini de zorlayan bu tabloda, vekillerin Meclis albümüne giren ilk fotoğraflarıyla grup salonundaki son görüntüleri yan yana konulduğunda değişimin boyutları daha çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Sonradan sakal bırakınca tanınmayacak kadar değişen simalar arasında partinin ileri gelen isimleri de bulunuyor. Bir kısmı hac ve umre ziyaretlerinin ardından sakal bırakan vekillerin yaşını da ele veren yeni akım, grup başkanlığından kabineye kadar yönetim kademesinde de yerleşti.

"HANIM İSTEMİYOR" DİYEN VEKİLLER HENÜZ SAKAL BIRAKMADI

Deneyimli grup başkanvekillerinden Mustafa Elitaş'ın ardından genç isimlerden Grup Başkanvekili Bülent Turan da sakal bırakan AK Partililer arasına girdi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise seneler sonra ince bıyıktan sakala geçen siyasetçiler arasında yer aldı. AK Parti Grubu'ndaki sakal modasına rağmen azınlıkta kalan bir grup milletvekili ise "Hanım istemiyor" diyerek yeni modaya direniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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