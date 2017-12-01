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AK Parti'de Seçim İttifakı Zirvesi! Erdoğan Önce Kurmaylarıyla, Sonra Başbakan'la Görüşecek

AK PARTİ'DE SEÇİM İTTİFAKI ZİRVESİ! ERDOĞAN ÖNCE KURMAYLARIYLA, SONRA BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakı önerisiyle ilgili olarak önce AK Parti yönetimi ile sonra da Başbakan Yıldırım'la görüşecek.

Tarih : 01 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Ak Parti'de Seçim İttifakı Zirvesi! Erdoğan Önce Kurmaylarıyla, Sonra Başbakan'la Görüşecek(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakı konusuyla ilgili olarak AK Parti yönetimi ile görüşecek. Erdoğan, ardından saat 17.00'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

KİMLER KATILACAK?

Habertürk'ün haberine göre; AK Parti'de gündem 2019'da hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bugün, uyum yasalarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme yapacak.

GÜNDEMDE SEÇİM İTTİFAKI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te İstanbul'da AK Parti yönetimi ile görüşecek. Görüşmede, uyum yasaları ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim ittifakı ve seçim barajı olacağı dile getiriliyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM'LA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Erdoğan, saat 17.00'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kabul, saat 17.00'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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