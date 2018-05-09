AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLAN METİN ŞENTÜRK MÜLAKATA GİRDİ
AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı ve Sanatçı Metin Şentürk, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında mülakata girdi.
AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı ve Sanatçı Metin Şentürk, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında mülakata girdi. Şentürk, "Dünya Engelliler Vakfı Başkanı ve 85 ülkenin üye olduğu Dünya Engelliler Birliği Başkanı olarak bundan sonraki çalışmalarımı meclis çatısı altında yürütmek için bu adımlarımı atıyorum" dedi.
"ÇALIŞMALARIMI MECLİSTE YÜRÜTMEK İÇİN BU ADIMLARI ATIYORUM"
AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Dünya Engelliler Vakfı Başkanı ve Sanatçı Metin Şentürk, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında mülakata girdi. İstanbul 2. Bölge'den milletvekili aday adayı olan Metin Şentürk mülakat sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Engelliler adına yapılan çalışmaları meclis çatısı altında yürütmek istediğini belirten Şentürk, "Gayet güzel geçti. Duygularımızı, taleplerimizi, nedenlerimizi komisyonumuza ilettik. Sağ olsunlar bizi dikkatle dinlediler. Hakkımızda hayırlı olan ne ise inşallah olur. Hem Dünya Engelliler Vakfı Başkanı ve 85 ülkenin üye olduğu Dünya Engelliler Birliği Başkanı olarak bundan sonraki çalışmalarımı meclis çatısı altında yürütmek için bu adımlarımı atıyorum" şeklinde konuştu.
"OLMAZSA DIŞARIDAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilere ilişkin duyduğu hassasiyetten son derece memnun olduğunu dile getiren Şentürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın engelliler adına ve yararına yapılan çalışmalara olan hassasiyetini bildiğimizi için bu avantajı engelliler adına ileri bir noktaya taşımak, daha iyi çalışmalara imza atmak için böyle bir talepte bulunduk. Hayırlısı ise olur. Eğer olmazsa da dışarıdan çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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