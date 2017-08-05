CNN Türk'te katıldığı programda , "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" diyen ve bu sözler dolayısıyla muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'a bir tepki de kendi partisinden geldi.

"SÖZLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR"

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Ogan'ın sözleri üzerinden partimize karşı kampanya başlatıldı. Söz konusu kişinin görüşleri kendisini bağlar" dedi.

Kaynak: haberinburada