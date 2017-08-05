Ak Parti'den Ayhan Oğan Açıklaması: Sözleri Kendisini Bağlar
Erol Olçok Ve Oğlu, 60 Darbeci Hainin Açtığı Ateşle Şehit Olmuş
İspanya'da İngiliz Turistlere Karşı Acımasız Protesto: Hoş Gelmediniz!
Sarıklı Polisin Geçtiğimiz Yıl Sakallarını Kesmediği İçin Disiplin Cezası Aldığı Ortaya Çıktı
Yatak Odasındaki Gardırobunda Yaşayan Kedileri 1 Ay Sonra Fark Etti
Doğa Fotoğrafı Çekmek İçin Gittikleri Ormanda, Ön Ayakları İple Bağlanmış Atı Kurtardılar
Su Alan Bottan Kurtarılan Minik Mülteci, Kahramanına Böyle Gülümsedi
150 Yıldır Su Sorunu Olan Köylerine, Eşek Sırtında Su Taşıyorlar
Bahçeli, Ayhan Oğan'ın 'yeni Devlet' Çıkışına Ateş Püskürdü: Kirli Bir Fetö Ağzı
Trump'ın Televizyon Yıldızı Olan Eski Eşi, Türkiye Hayranı Çıktı
Pkk'ya Sahip Çıkan Belçikalı Türk Bakan Zuhal Demir, Türk Vatandaşlığından Çıkıyor
F Klavyenin Ustasından Aldığı Eğitim İle Dünyada Kırılmadık Rekor Bırakmadı
Venezuela'da Büyük Hesaplaşma! Askerler Savcılığı Kuşattı
Mısırlı Babanın Şehit Edilen Kızı Esma İçin Yazdığı Mektup, Erdoğan'ın Ağlattı
Son Dakika! Meteoroloji'den 12 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Erdoğan'dan Diyanet'e Fetö Eleştirisi: Bu Konuda Çok Geç Kaldılar
Cem Yılmaz'ın Filmi Yüzünden, Ferhat Göçer'in Klibi Çöpe Gitti
Cumhurbaşkanlığı Ve Hayırseverler Destek Oldu, Minik Hiba Annesi Ve Kardeşlerine Kavuştu
Suriyeli 2 Kardeşi Kaçıranlar Plakayı Türk Bayrağı İle Gizlemeye Çalışmışlar
Kuruyan Düden Şelalesi, Devridaim Yoluyla Yapay Şelale Haline Getirildi

AK PARTİ'DEN AYHAN OĞAN AÇIKLAMASI: SÖZLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR


AK Parti'den Ayhan Oğan Açıklaması: Sözleri Kendisini Bağlar
Tarih : 05 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Ak Parti'den Ayhan Oğan Açıklaması: Sözleri Kendisini Bağlar(6/10)2

CNN Türk'te katıldığı programda , "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" diyen ve bu sözler dolayısıyla muhalefetin sert tepkisiyle karşılaşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'a bir tepki de kendi partisinden geldi.

"SÖZLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR"

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Ogan'ın sözleri üzerinden partimize karşı kampanya başlatıldı. Söz konusu kişinin görüşleri kendisini bağlar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Den  Ayhan  Oğan  Açıklaması  Sözleri  Kendisini  Bağlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER