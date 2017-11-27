AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtlıyor.

Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları:

"(Kılıçdaroğlu) Akla mantığa sığmayan isnatlarda bulundu. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızla alakalı, densizce beyanlarda bulundu. Edep dışı, ahlak dışı söylemler. CHP camiası önemli bir camiadır. Bir kişinin bu söylemi kabul edilebilir değildir. Edepsizce, aymazca beyanlar, elbette ki yargı önünde bunun hesabını verecektir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AVUKATLARI CEZA KOVUŞTURMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAK"

Bu söylem suç isnadı içermesi durumundan ceza yargısına da konu olabilecek bir fiil. Cumhurbaşkanımızın avukatları ceza kovuşturması için gerekeni yapacak.

Salı günkü konuşmalarını irdeleyin. Hiçbir proje önerisi yoktur. Ayağı yere basmayan, bir takım mahfillerin sözcülüğüne soyunmuş bir adam konumunda. Türkiye düşmanları, hükümetimizin faaliyetlerini önemsemeyen, Türkiye'nin ilerlemesini riskli gören çevrelerin dile getirdikleri söylemlerin sözcülüğüne soyunmuş bir durumda. Muhalefet partisi genel başkanı bu tür bir söylemi nasıl gerçekleştirir.

"BUNLAR KONUŞULACAK KONULAR"

Bunlar konuşulacak, müzakere edilecek konular. Bizim mevzuatımızda siyasi partilerin ittifakına imkan sağlayan pratikler var. En geniş kapsamlı olanı 1991'de yaşanan MHP de yer aldı. Mevcut mevzuatımız partilerin tüzel kişiliklerini bir yere bırakarak bir tanesinin logosu ve listesi altında yer almak suretiyle ittifaka imkan veriyor. Bu daha somutlaştırılabilir mi? Bu tartışılır, konuşulur. Bir düzenleme yapılabilir ama bizim yaptığımız uyum yasaları kapsamında şu ana kadar böyle bir konu gündeme gelmedi.

BAHÇELİ'NİN 'TERCİHLİ İTTİFAK' ÖNERİSİ

Seçme hakkı önemli. Kişiye bağlı en temel siyasal hakların başında geliyor. Bireyler dolambaçlı prosedürlerden hoşlanmazlar. Bir formülasyon öneriyor sayın genel başkan. Fazla prosedür içermeyen bir şekilde kullanmak ister seçmen. Bunlar oturulur konuşulur. Bu düzenlemeler olabilir ama seçmenin kafa karışıklığına yol açacak, seçme hakkını zorlaştıracak prosedürlerden uzak durmak gerekir. Siyasi partiler seçimlerde aldıkları oy oranları ile hazine yardımı alıyorlar. Bu da konuşulur.

Uyum yasaları çok başka bir içerikte devam ediyor. Belli bir aşamaya geldi uyum yasaları ama bu seçim yasaları, farklı öneriler de Meclis gündeminde partiler arasında konuşulur, tartışılır. Kanaat oluşursa yasalaşmak üzere Meclis'e sevk edilir.

"TEMSİLİYET KONUSUNDA HERHANGİ BİR SORUN YOK"

Daraltılmış bölgede barajla oynanması gerekir. Daraltılmış sistemde de bütün seçim bölgelerini 5 olarak alırsınız, o zaman yüzde 10 barajı da doğal olarak gündeme gelir. Meclis'te temsil partilerin temsili midir? Yoksa sosyal hayattaki kümelerin temsili midir? Ben yüzde 10 barajına rağmen Türkiye'de temsiliyet bakımından herhangi bir sorun olmadığı kanısındayım. Bunlar baskı gruplarıdır. Baskı grupları demokratik hayatın önemli gerçeğidir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz 2019 yılında. Yeni bir model. Cumhurbaşkanı 50+1 ile seçilecek. Yasama ne olursa olsun diyemeyiz. Parçalı olsun diyemeyiz. Değişen anayasanın ilk uygulamasını 2019 seçimleri itibarıyla hayata geçireceğiz.

ARINÇ'IN MİLLİYETÇİLİK YORUMU

Ben sayın Arınç'ın söyleminden bağımsız olarak ifade edeyim. AK Parti'nin Türk siyasi hayatında çok özgün bir yeri var. AK Parti hiçbir zaman diğer partilerle kendisini kıyaslamaz. Kimliği bellidir. Muhafazakar demokrat bir partiyiz. Muhafazakarlığımız asla tutuculuk anlamında değerlendirilemez. Pragmatist bir yaklaşım içindeyiz. Hassasiyetimiz milliyetçilikse milliyetçiyiz biz. Başka bir parti ile kıyaslamaya gerek yok. Ben bu projenin tamamlanmasına destek veririm. Türkiye terörle etkin bir mücadele sürdürüyor. Biz bu destekli yaklaşım için teşekkür ediyoruz ama ayrı bir partidir. Biz ayrı bir partiyiz. Biz çok kuşatıcı partiyiz.

REZA ZARRAB DAVASI

Bu bir projedir. Zarraf bir proje. Türkiye, Zarrab'la yatıp kalkamaz.Türkiye düşmanları Zarraf'a yaslanmışlar, Zarrab'tan medet umuyorlar. Zarrab çıktı ve saçmaladı kıyamet mi kopacak? Tehdit altında, özgür değil. Özgür olmayan bir kişinin özgürlüğüne kavuşmak için icra edebileceği söylemlerin hukuksal bir değeri olabilir mi? Bir saçmalık, komedi oynuyoruz."

Kaynak: haberinburada