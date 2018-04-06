AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte yaptığı karakol ziyaretini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "Türkiye terör sevici bir muhalefeti hak etmiyor. Buradan gerçek CHP'lilere sesleniyorum, artık bu duruma el koyun." dedi.

"GERÇEK CHP'LİLERE SESLENİYORUM, ARTIK BU DURUMA EL KOYUN"



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz mücadelemizi hukuk nezdinde vereceğiz. Bizler artık CHP'nin yalanlarına cevap vermekten, hakaretlere dava açmaktan bıkmış usanmış durumdayız. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye terör sevici bir muhalefeti hak etmiyor. Buradan gerçek CHP'lilere sesleniyorum, artık bu duruma el koyun. Bu artık Türkiye'yi geren bizi geren siyaseti rehin alan Türkiye'nin gündemini rehin alan bir hale geldi." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada