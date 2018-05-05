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AK PARTİ'DEN CHP'LİLERİ KIZDIRACAK YORUM: KILIÇDAROĞLU OY VERMEYECEK!


AK Parti'den CHP'lileri kızdıracak yorum: Kılıçdaroğlu oy vermeyecek!
Tarih : 05 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Ak Parti'den Chp'lileri Kızdıracak Yorum: Kılıçdaroğlu Oy Vermeyecek!(7/10)3

Çanakkle'de AK Parti Kadın Kolları 5'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran'ın sonrası var, o da biliyor" dedi.

"SENARYOYU ÜÇ BEŞ GÜN SONRA GÖRECEKSİNİZ"

İşte Turan'ın tartışma çıkaracak sözleri:

Kimin olduğunu biliyorsunuz ona gittiler, buna gittiler, o oldu, bu oldu, hiçbir senaryo tutmayınca Muharrem'e mecbur kaldılar. Üsluba bakar mısınız, 'Gel Muharrem buraya' Bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur, böyle bir cumhurbaşkanlığı mı olur. 'Gel Muharrem buraya' ne saçma bir üsluptur, nezaketsizliktir. Ama senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz.

"KILIÇDAROĞLU İNCE'YE OY VERMEYECEK"

Dert Kılıçdaroğlu'nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert Muharrem CHP'den daha çok oy alırsa, yeni dönemde CHP'nin genel başkanı olmak isteyecek. O yüzden almaması lazım diyor, yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu, iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeyecek.

"BUNLARIN DERDİ KOLTUK KAVGASI"

Çünkü 24 Haziran'ın sonrası var, o da biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap, bir ay sonra görüşelim dediler. Bunların dertleri ülkeyi büyütmek değil, bunların dertleri ülkenin ekonomisini, siyasetini büyütmek falan değil. Bir dertleri var, kendi partisinin koltuk kavgası. Ama herkes bunları biliyor. Kim bu ülkede iş yapar, üretir, kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur bunu biliyor.

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Kaynak: haberinburada



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