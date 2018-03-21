AK PARTİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI! SÖZCÜ MAHİR ÜNAL TARİH VERDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, hem yerel hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin zamanında yapılacağının altını çizdi.
DEFALARCA AÇIKLADIK; SEÇİMLER 2019'DA YAPILACAK
TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Ünal, "Cumhurbaşkanımız ve biz sözcüler defalarca açıkladık, seçimler kendi tarihinde olacak. Bu konuda son derece hassasız. Yani hem yerel seçimlerin 2019 Mart, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin de 2019 Kasımı'nda olacağını söyledik." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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