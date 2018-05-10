Ak Parti'den İnce'nin Hakkari Mitingine İlk Yorum
Rusya'da Dünya Kupası Sırasında Mangal Yapmak Yasaklandı
İşte Arda Turan'ı Yakan Sözler!
Dünya'nın İlk Kadın Temalı Avm'si İstanbul'da Açıldı!
Son Dakika! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesinin Yeri Ve Tarihi Belli Oldu
Ötanazi İsteyen Bilim İnsanı Yaşama Veda Etti
Şaka Değil Gerçek! Küfür Ediliyor Diye Artık Zam Duyurusu Yapılmayacak
Teröristler Pencere Ve Kapıları Kırarak Girdikleri Yayla Evlerinden Erzak Çaldı
Üniversite Sınavına Tabletle Girdi, Engelleri Geride Bıraktı
Hakkarililere Seslenen İnce, Kürsüden Mal Varlığını Açıkladı
Tamamen El Yapımı Üretilecek, Sadece 6 Türk Alabilecek
Hakkari'de Konuşan İnce'nin Demirtaş Sözleri Büyük Alkış Aldı
Polis Peşlerinde! Afyonkarahisar'da Hastaneden Suriyeli Ailenin Bebeğini Kaçırdılar
Kendisine Yardıma Gelen Sağlık Ekibine Saldırdı, Polis Aracının Önünü Kesti
İnce, Erdoğan İle Girdiği Türk Bayrağı Diyaloğunu Hakkari Mitinginde Anlattı
Türk Seçmenler 24 Haziran Seçimlerinde İlk Kez Malta, Sırbistan Ve Moldova'da Oy Kullanacak
Trump'ın İran Kararının Ardından Erdoğan'dan Kritik Görüşme!
Havalimanında Hareketli Dakikalar, Uçaklar İniş Yapamadı!
Caniler, 45 Günlük Gebe Çakalı Vurup Kaçtı!
Trump'a Benzeyen Sarı Tırtıl Görenleri Şaşkına Çevirdi

AK Parti'den İnce'nin Hakkari mitingine ilk yorum

AK PARTİ'DEN İNCE'NİN HAKKARİ MİTİNGİNE İLK YORUM

Son dakika! AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin Hakkari mitingini ile ilgili "Türk bayrakları olması güzel bir gelişme" dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 19:10
Puan Ver : Ak Parti'den İnce'nin Hakkari Mitingine İlk Yorum(9/10)5

AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal,Muharrem İnce'nin Hakkari mitingi ile ilgili "Türk bayraklarının olması güzel bir gelişme" dedi.

Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:

Cumartesi günü 7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirmiş olacağız. Her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili üst kurula çarpı 3 yani 24 tane aday adayı üst kurula çıkacak. Yani Kahramanmaraş ile ilgili 31 kişi değerlendirilecek. Üst kurulda değerlendirilecek bu değerlendirmenin sonunda Kahramanmaraş'ta 8 adayımız belirlenecek sonra 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Aday tanıtım toplantısını 25 Mayıs günü yapacağız. 25 Mayıs günü hem genel olarak kampanyanın kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız. 25'in de sizlerle seçim beyannamemizi paylaşacağız.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Den  İnce  Nin  Hakkari  Mitingine  İlk  Yorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER