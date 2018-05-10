AK PARTİ'DEN İNCE'NİN HAKKARİ MİTİNGİNE İLK YORUM
Son dakika! AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal, Muharrem İnce'nin Hakkari mitingini ile ilgili "Türk bayrakları olması güzel bir gelişme" dedi.
AK Parti Basın Sözcüsü Mahir Ünal,Muharrem İnce'nin Hakkari mitingi ile ilgili "Türk bayraklarının olması güzel bir gelişme" dedi.
Mahir Ünal'ın konuşmasından satır başları:
Cumartesi günü 7 bin 340 aday adayının mülakatını bitirmiş olacağız. Her ilden diyelim ki Kahramanmaraş 8 milletvekili üst kurula çarpı 3 yani 24 tane aday adayı üst kurula çıkacak. Yani Kahramanmaraş ile ilgili 31 kişi değerlendirilecek. Üst kurulda değerlendirilecek bu değerlendirmenin sonunda Kahramanmaraş'ta 8 adayımız belirlenecek sonra 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.
SEÇİM BEYANNAMESİ
Aday tanıtım toplantısını 25 Mayıs günü yapacağız. 25 Mayıs günü hem genel olarak kampanyanın kurumsal kimliğini de sizlere sunmuş olacağız. 25'in de sizlerle seçim beyannamemizi paylaşacağız.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar