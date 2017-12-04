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AK Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU KARARI: AÇIKLAYACAĞI BELGELER GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgeler, hiçbir şekilde gündemimizde yer almayacak" dedi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 20:50
Puan Ver : Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak(5/10)1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'NİN BELGELERİ GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK"

Salı günü belge açıklayacağını ilan eden Kılıçdaroğlu ile ilgili AK Parti olarak bir karar aldıklarını "Bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgelerin, hiçbir şekilde bizim siyasetimizde yer almayacak" diyerek açıklayan Ünal, şöyle konuştu:

"CHP, SİYASETİN GÜNDEMİNİ YALANLARLA REHİN ALMAKTADIR"

Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda ifade kullandı. "Biz stratejimizi başarılı şekilde uyguladık, şimdi ikinci adımdayız" İkinci adımı hem grup başkan vekilleri açıkladı. Yine Salı günü bir takım belgeler açıklayacağız tarzında ifade kullandılar. Buradan şunu söylemek istiyorum, tekrar tekrar. Burada AK Parti iktidarı bir devlet yönetme sorumluluğunu üzerine almış ve devletin yönetimi iktidarın sorumlulukları Türkiye'nin öncelikleri, sınır güvenliğinden, hava savunma sisteminin kurulmasına, ekonomisinden taşeron yasasını bekleyen Türkiye'nin önemli öncelikleri varken, CHP evet bir stratejiyle siyasetin gündemini yalanlarla rehin almaktadır. Bunun hangi amaca hizmet ettiği açıktır.

"BELGELERİN YERİ MAHKEMELERDİR"

Bundan sonra CHP'nin açıklayacağı belgelerin, hiçbir şekilde bizim siyasetimizde yer almayacağını ve bu son olayda olduğu gibi "Salı gününü bekleyin" dediler. Ve ortaya attıkları iddialarla ilgisi olmayan, iddiayı ispat eder nitelikte olmayan bazı belgeler paylaştılar. Biz de dedik ki belgelerin yeri mahkemelerdir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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