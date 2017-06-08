AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA İÇTÜZÜK YANITI
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içtüzük eleştirisine yanıt veren Ünal, "Kılıçdaroğlu, lider olması için seçim kazanmalı. Sayın Devlet Bahçeli, sayın Binali Yıldırım, sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanıdır" dedi.
Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;
Kılıçdaroğlu, lider olması için seçim kazanmalı. Sayın Devlet Bahçeli, sayın Binali Yıldırım, sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanıdır. Dünyanın herhangi bir ülkesinde 15 Temmuz benzeri bir olay yaşansaydı, bunun o ülke tarafından bertaraf edilmesi mümkün görünmüyordu. TBMM o gün darbeciler tarafından bombalandı. Türkiye bu kadar badire atlattı. Türkiye adeta kılcal damarlarına kadar girmiş bir terör örgütünün temizliğini yapıyor. Bu yapı, 2013'te bir terör örgütü olduğunu gösterdi.
kaynak:habertürk
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