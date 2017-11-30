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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek belge yanıtı

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK BELGE YANITI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelerle ilgili "TBMM'yi kendi yalanlarınıza alet etmeyin. Belgeler sahtedir." dedi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 16:40
Puan Ver : Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na Zehir Zemberek Belge Yanıtı(9/10)5

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı rutin toplantılardan ikincisini gerçekleştirdik. Gündemde olan konular da konuşuldu. Milletvekillerimiz kendi illeri ile ilgili meseleleri de dile getirdiler. Seçim barajı konusu toplantıda gündeme gelmedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

Ortada ana muhalefet partisinin bir takım gösterdiği evraklar var. Ne olduğunu kendi partilileri de dahil kimse bilmiyor. Basınla paylaşılmıyor. Türkiye'nin bu kadar önemli meselesi varken, 4 terör örgütü ile Türkiye mücadele ederken ana muhalefet partisi genel başkanı hem siyaseti hem siyasetin gündemini ne olduğu belli olmayan, içeriğini paylaşmadığı bazı belgelerle savunmaya devam ediyor. Burada neyi konuşacağız. Bu belgeyi yargı ile paylaşın. Hayır paylaşmayız. Anayasa'nın 39. maddesi açık. Cumhurbaşkanımız tazminat davası açtı. Dolayısıyla artık bundan sonrası yargının işidir. Kişi, ne yapması gerekiyor? Bu belgeleri, kendi iddiasının ispatı olduğu belirtilen belgeleri yargı ile paylaşması gerekiyor. Biz Meclis'te bir araştırma önergesi vereceğiz, diyor.

"TBMM'Yİ BÖYLE BİR MESELE İLE MEŞGUL ETMESİN"

TBMM'nin işi yok sizin yalanlarınızın sizin iddialarınızın yeri midir? Siz TBMM'yi kendi yalanlarınıza niye alet ediyorsunuz? Burada ismi geçen kişiler milletvekili midir? Hayır değildir. Burada maalesef Türkiye'nin bu kadar kritik gündemi olmasına rağmen maalesef her zaman olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin çıkardığı suni krizlerle Türkiye meşgul edilmek isteniyor. Biz arkası karanlık iddialarla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesine karşıyız.

TBMM'yi de böyle bir mesele ile meşgul etmesin. Türkiye'nin siyasi gündemini de kendi yalanları ile, ispata muhtaç iddialarıyla bir takım belgelerle meşgul etmesin. Bunları basınla, yargıyla paylaşsın.

"BİZİM NEZDİMİZDE BELGELER SAHTEDİR"

Belgelerle ilgili bizim söylediğimiz şey şudur. Bunların ne olduğu açıklanana kadar bunlar bizim nezdimizde sahte belgelerdir. Dışarı giden para yok dışarıdan gelen para var. Bu iddiasının ispatı olan belgeleri kamuoyu ile paylaşmıyor. Kıvırmaya başladılar. Biz bir suç isnadında bulunmadık, neden mahkemeye verelim tarzında kıvırmaya başladılar. Türkiye siyasetinin gündemini meşgul ediyorlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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