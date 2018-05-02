AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ REKORU! 7 BİN 220 ADAY ADAYI BAŞVURU YAPTI
AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapılması gereken süre sona erdi. AK Parti'den milletvekili olabilmek için 7 bin 220 kişi başvuru yaptı.
AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK PARTİ'NİN BAŞVURU SÜRESİ SONA ERDİ
AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci saat 19.00'da sona erdi.
ADAY ADAYLIĞI İÇİN REKOR KATILIM SAĞLANDI
Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yaptı.
AA'nın haberine göre; AK Parti'ye, saat 16.00 itibarıyla milletvekili aday adaylığı için toplam 7 bin 220 kişinin müracaat ettiği kaydedildi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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