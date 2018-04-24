Cani Koca, Adliye Çıkışında Eşini Bıçakladı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç İle Gönüşecek
Ak Parti'den Sert Çıkış: Chp Grup Başkanvekiliği Soytarılık Yeri Değil
Pegasus'tan Büyük Ayıp! Bebek Arabasını Kırdıkları Kadın Yolcuya Yardımcı Bile Olmadılar
Başakşehir'in Golcüsü Adebayor: Mancini'den Hiç Hoşlanmadım
Dünyanın En Zengini Bir Uzay Madencisi Olacak
Ankara'da Sürpriz İttifak Görüşmesi! Gözler Saat 17:00'ye Çevrildi
Aziz Yıldırım, Şenol Güneş'i Bombaladı: Derbide Tiyatro Oynadı
Şevval'in Göğüs Frikiği Oynadığı Diziye Damga Vurdu
7 Milyon Euro'yu Kaybettik Demişlerdi, 5 Yıl Sonra Tüm Aileye Gözaltı
Çocuğunu Kucağına Alan Ferman Toprak: Tarkan'dan Önce Baba Oldum
İyi Parti, Cumhurbaşkanı Adayı Konusunda Kesin Kararını Verdi
Arkadaşını Öldüren Cani, Polisleri ''hoşgeldiniz'' Diye Karşıladı
Milletvekili Adayları, Sabıka Kaydını E-Devlet'ten Alabilecek
Nikahı İptal Edilen Çift, Bu Kez Canlı Yayında Evlenecek!
Göle Kimyasal Döken Şoföre, Kamyon Sahibinden Tepki: Utanmıyor Musun
Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Parti Liderlerine Mesaj: Geniş Bir İttifakı Sağlamak Zorundayız
Tümer'den İlginç Derbi Çıkışı: İkisini De Men Edin
Meydan Okuması, Arkadaşının Ölümüyle Bitti! İşte O Anların Görüntüsü

AK PARTİ'DEN SERT ÇIKIŞ: CHP GRUP BAŞKANVEKİLİĞİ SOYTARILIK YERİ DEĞİL


AK Parti'den sert çıkış: CHP grup başkanvekiliği soytarılık yeri değil
Tarih : 24 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Ak Parti'den Sert Çıkış: Chp Grup Başkanvekiliği Soytarılık Yeri Değil(5/10)1

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'nda yaşanan gerginliklerle ilgili konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef alan Ünal şunları söyledi:

Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM'ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı, TBMM'nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın 'sivil darbe' olarak nitelendirmesi, diğer taraftan da TBMM'yi hedef alan bir işgal girişimini bombalamayı 'kontrollü darbe' olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği Cumhurbaşkanı'na birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını, kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı yasladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasanın nitelendirdiği Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, biz iktidar sorumluluğumuz olduğu için aman Meclis çalışsın, diye susuyorsak birileri bunu zayıflık zannetmesinler. Böyle bir terbiyesizlik edepsizlik olamaz

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Den  Sert  Çıkış  Chp  Grup  Başkanvekiliği  Soytarılık  Yeri  Değil  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER