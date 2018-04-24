AK PARTİ'DEN SERT ÇIKIŞ: CHP GRUP BAŞKANVEKİLİĞİ SOYTARILIK YERİ DEĞİL
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Meclis'teki 23 Nisan Özel Oturumu'nda yaşanan gerginliklerle ilgili konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef alan Ünal şunları söyledi:
Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. 23 Nisan oturumunda yabancı misyon şeflerinin, büyükelçilerinin önünde TBMM'ye uygun olmayan bir dil ve üslubu ana muhalefet partisi genel başkanının kullanması son derece üzücü olmuştur. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı, TBMM'nin çatısı altında konuşan bir genel başkanın 'sivil darbe' olarak nitelendirmesi, diğer taraftan da TBMM'yi hedef alan bir işgal girişimini bombalamayı 'kontrollü darbe' olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Şunun da bilinmesini isteriz ki grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir.
Seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Bu milletin yüzde 52 oy ile seçtiği Cumhurbaşkanı'na birilerinin parmak sallama hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Herkese o parmağa sahip çıkmasını, kendi parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz. O parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı yasladıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bu devletin başkanı olarak anayasanın nitelendirdiği Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki, biz iktidar sorumluluğumuz olduğu için aman Meclis çalışsın, diye susuyorsak birileri bunu zayıflık zannetmesinler. Böyle bir terbiyesizlik edepsizlik olamaz
Kaynak: haberinburada
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