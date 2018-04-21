AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İyi Parti'nin mağdur edebiyatı yaptığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın ve cumhurbaşkanı adayı olursun" dedi.

"TEMBELLİK YAPMIŞLAR"

İyi Parti'yi eleştiren Elitaş, şunları kaydetti:

"Hele bir parti ile ilgili konuşuyorlar. Seçim kanunda ki bu 6 aylık mesele insin mi? İnmesin mi? Biz kişiye ve partiye göre bir yasa çıkaramayız. Ortada ki usuller ne ise o usuller çerçevesinde bizim süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen ve ifade edilen parti 2 seneye yakındır bir zamanda kuruldu. 'Hadi seçim, hadi seçim' diye ifade etti tembellik yapmışlar, çalışmamışlar, kanunda ki süre içersin de 2 yıllık bir zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti.

"MAĞDUR EDEBİYATI GAYRETİ İÇERİSİNDELER"

2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa, Türkiye'de 81 vilayetin 41'inde örgütlenemediyse, bize 15 Temmuz'da seçim yapılacakmış diye meydanlarda, kürsülerde, salonlarda ifade eden bir parti 15 Temmuz da seçim olsa dahi, seçime girme hakkı elde edemiyorsa bu süreçte vatandaş nezdinde bulamadığı kabulden bir mağdur ortaya çıkararak bizim partimizi seçime sokmuyorlar diye mağdur edebiyatı yapmak için gayret içerisindeler.

"100 BİN İMZA TOPLASIN, ADAY OLSUN"

Cumhurbaşkanı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın ve Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekili seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesi altında ve girersin listesi altında. Çok sevdiğiniz ve beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında girersiniz oradan da milletvekili çıkarma imkanınız vardır. Birlik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ile 3'lü koalisyon CHP ile HDP resmi koalisyon, sizde arasında gayri resmi koalisyon olarak ortağı olarak partisinde yer alırsınız.

"HALKI KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bunda bir engel yok sizde bir karşılık varsa o mutabakat çerçevesinde sizleri birileri davet eder. Benim önümde engel olmaya çalıştılar. Bunların hepsi yalan, hepsi gerçek dışıdır. Esas olarak ifade etmeye çalıştıklarım kendi beceriksizliklerini mağduriyet gibi göstermeye çalışıp, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Şunu bilsinler ki 2002'den bu tarafa bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır.

Kaynak: haberinburada