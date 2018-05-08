Trump, İran Kararını Açıkladı, Dolar Yükselişe Geçti
İddaa Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi!
Ikby Sandığa Gidiyor! Barzani Seçim Tarihini Açıkladı
6 Çocuk Annesi Kadını Evinin Önünden Kaçırıp Satanist Ritüel İle Öldürdüler
Trump, İran Kararını Verdi! Abd Nükleer Anlaşmadan Çekilecek
Sabancı Holding'in 3 Aylık KâRı Dudak Uçuklattı
Ak Parti'li Belediye Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Fişini Çekeceklerdi, Son Anda Gözlerini Açtı
Pfdk Sevkleri Açıkladı! İşte Arda Turan'ı Bekleyen Tarihi Ceza
Galatasaray Macerası Sona Erdi
'naim'in Mezarı Açılacak' Haberi, Kızlarını Kahretti
Kupa Finali İçin Hazırlıklar Son Aşamaya Geldi
Terhisine 13 Gün Kala Öldürülen Erin Katili, Asker Kaçağı Çıktı
Yıldız Futbolcuyu Yerden Yere Vurdu: Beni Gönderin Der Gibi Havası Var
Son Dakika! Dolar 4,30 Lirayla Tarihi Zirveyi Yeniledi
Kadıköy'de Dehşet! Mektup Bırakıp Siyanürle İntihar Etti
Türkiye'nin En Kalabalık 8. Şehrinde Alarm! 20 Ton Kimyasal Bulundu
Diyarbakır'da Hareketli Saatler! 2 Polisi Bıçaklayıp Kaçmaya Çalıştı
Toplanan İmza Sayısı 100 Bine Ulaştı Mı? Perinçek Bizzat Açıkladı
Kuzey Irak'tan Acı Haber: 1 Uzman Çavuş Şehit

AK Parti'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı!

AK PARTİ'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI!

Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 18:50
Puan Ver : Ak Parti'li Belediye Başkanı'na Silahlı Saldırı!(9/10)5

Niğde Yeşilgölcük Belediye başkanı Ak Partili Hakkı Şengül belediye işçisi tarafından silahla vuruldu.

BELEDİYE İŞÇİSİ, BELEDİYE BAŞKANI'NI VURDU

Edinilen bilgiye göre, Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Li  Belediye  Başkanı  Na  Silahlı  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER