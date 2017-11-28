AK PARTİ'Lİ ESKİ BAŞKANIN OTOMOBİLİNE BOMBALI SALDIRI
AK Parti Şırnak merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik'in park halindeki otomobilinin altına tuzaklanan ses bombası büyük bir gürültü ile patladı.
AK Parti Şırnak merkez ilçe eski başkanı Cihan Birlik'in Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi Ana Sokak'ta park halindeki aracının altına tuzaklanan ses bombası, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Patlama sonrası mahallede kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis zırhlı aracı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmadan sonra Birlik'in aracı çekici ile Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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