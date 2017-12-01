AK PARTİ'Lİ KÜLÜNK: BELGELER TESLİM EDİLMEZSE KILIÇDAROĞLU'NUN EVİNDE ARAMA YAPILSIN
AK Parti'li Metin Külünk, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmemesi halinde Kılıçdaroğlu'nun evinde ve iş yerinde arama yapılmasını istedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmediği takdirde evinde, işyerinde, CHP genel merkezinde arama yapılarak el konulmasını talep etti.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYOR"
Külünk tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilen suç duyurusu dilekçesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek", "Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira" suçlamaları yöneltilerek soruşturma başlatılması istendi.
"GEREKİRSE EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILSIN"
Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgelerin savcılık tarafından istenmesi talep edilerek, "Bu belgeleri savcılığınıza teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP genel merkezinde arama yapılmak suretiyle belgelere el konulması, şüpheli hakkında kovuşturma açılarak cezalandırılması talep edilir" denildi.
TÜRKİYE'YE SALDIRANLARLA İŞBİRLİĞİ İDDİASI
Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin sıkıntılı zamanlardan geçtiğini ancak milli birlik ve beraberlik sayesinde bu sıkıntıların da aşılacağını belirten Külünk, "Ama üzücü olan şu; Türkiye'ye saldıranlarla işbirliği yapan bir ana muhalefet partisinin yönetimiyle karşı karşıyayız. Terör örgütlerinin işini kolaylaştıran ana muhalefet partisinin genel başkanı ile karşı karşıyayız" dedi. Söz konusu terör örgütlerinin PKK, DAEŞ ve FETÖ olduğunu söyleyen Külünk, Kılıçdaroğlu'nu bu terör örgütlerinin söylemlerini kolaylaştırmakla suçladı.
"CHP TABANININ SADAKATİ TARTIŞMASIZ"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını tenzih ettiğini ifade eden Külünk, "CHP tabanını Anadolu topraklarına sadakati şüphesiz tartışılmaz. Ama maalesef oy verdikleri tepe yönetimi Türkiye'ye ait değil" diye konuştu. Yaptıkları araştırmalar sonucu ana muhalefet partisi liderinin 15 Temmuz ve 17-25 Aralık'ın arkasındaki güçlerle bir arada olduğuna dair kanıtlara ulaştıklarını ileri süren Külünk, "Ortaya çıkan bu kanıtlar, biz de suç duyurusu oluşturmamıza dair kanaati ortaya koymuştur" dedi.
"ABD'DE DEMOKRATLARA BAĞIŞYAPTILAR"
Külünk, söz konusu kanıtların da, CHP'lilerin Amerika'daki demokratlara yaptıkları bağış makbuzları, CHP'li milletvekillerinin FETÖ üyeleriyle çekilen fotoğrafları ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bazı konuşmalar olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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