AK PARTİLİ ORHAN MERCAN'I KADIN KILIĞINDAKİ PKK'LI KATLETMİŞ!
Diyarbakır'da, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı'nın PKK'lı teröristlerce katledilmesiyle ilgili devam eden davada sanığın kadın elbisesi giyerek suikasti gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın, PKK'lı teröristlerce katledilmesiyle ilgili devam eden davada sanığın kadın elbisesi giyerek suikasti gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
SUİKATİ KADIN ELBİSESİ GİYEREK GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Polat, avukatları ve Mercan'ın eşi Mehtap ve kız kardeşi Öznür Mercan hazır bulundu. Ses ve görüntüsü değiştirilerek dinlenilen gizli tanık "Kilit", Orhan Mercan'ın şehit edildiği gün sanık Polat'ın saat 23.30 sularında üzerinde kadın elbisesi ve başörtüsü ile hızlı bir şekilde yürüdüğünü gördüğünü bildirdi. Mercan'ın vurulduğu yerden yaklaşık 100 metre ileride Kemal Polat'ı gördüğünü belirten gizli tanık, şunları kaydetti: "Sanığın koşar adımlarla olay yerinden geldiğini gördüm. Yüzünü net olarak gördüğümden eminim. Sanığı gördüğümde çok telaşlıydı. Olay gecesi sanık dışında kuşkulandığım başka birini görmedim. Sanığı gördüğümde olay yerinden koşar adımlarla sokağın aşağısına doğru ilerliyordu."
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Gizli tanık beyanlarının yalan olduğunu iddia eden sanık Polat ise tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu gerekçe göstererek, Polat'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Kemal Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İSTENİLEN CEZA
İddianamede, tutuklu sanık Polat hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "Tasarlayarak öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran 2017'de, terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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