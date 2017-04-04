

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. 16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin eleştirilere yanıt veren Şahin, 15 Temmuz ile ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Şahin, özetle şunları söyledi:







'EVET' KAMPANYASI







Önce kendi teşkilatlarımızın eğitimini yaptık. Gün gün, kademe kademe kafa karışıklıklarının giderildiğini, kararsız seçmenin 'Evet' lehine eridiğini gördük. Evet oylarında artış gözlemliyoruz. Tam da istediğimiz gibi kampanya yürütüyoruz.







'TEK ADAM' ELEŞTİRİLERİ







Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek, iki dönem görev yapabilecek. Böyle bir tablonun tek adam üretmesi kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Demokrasiden sapmalar daha az mümkün, demokrasinin daha da güçleneceği bir sistem.



Tek adamlık yıllardır dillendiriliyor, Turgut Özal için de, Menderes için de söylendi. Abdülhamit Han için de söylendi. Millet değerleriyle siyaset yapanları karalama kampanyası... Demokrasiyi kurumsallaştıracak, yerleştirecek bir sistem inşa edeceğiz. Meclis denetimi, seçmen denetimi, denetim mekanizmalarının çeşitli ve zengin olduğunu söylebiliriz.







kaynak:habertürk