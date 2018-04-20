AK PARTİLİ ŞENTOP, CHP'NİN SÜRPRİZ ADAYINI DUYUNCA KAHKAHA ATTI
AK Parti'li Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığı haberini alınca kahkaha attı.
AK Parti'li Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığını öğrendikten sonra kahkaha attı.
HABERİ DUYUNCA KAHKAHA ATTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.
"BAŞKA İSİMLER DE ÇIKABİLİR"
Şentop, "Parti sözcüleri tarafından Genel Başkan'ın aday olabileceği söylenmişti. Şimdi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi aday oldu. Parti içinde de muhtemelen başka isimler çıkabilir" dedi.
ÖZTÜRK YILMAZ'I HATIRLATIP BİR DAHA GÜLDÜ
Şentop, kendisine sorulan "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?" sorusuna "Önce genel başkan yardımcıları çıkacak herhalde aday olarak" dedikten sonra bir daha güldü.
ÖZTÜRK YILMAZ "ADAYIM" DEMİŞTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım" demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbinin Kararı İçin Tarih Verdi
- Şenol Güneş, Bugünkü Antrenmana Çıkmıyor
- Maçın Tatil Edilmesine Kızan Josef, Önceki Derbileri Gösteri: Fark Ne
- Eski Galatasaraylı Cenk Gönen'in Takımı Malaga, Küme Düştü
- Fenerbahçeli Taraftarlar, Şenol Güneş Göğsüne Gelen Bardaktan Sonra Yere Yığılınca İsyan Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
- Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
- Suudi Arabistan-Yemen Sınırında Çatışma Çıktı: 5 Suudi Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar