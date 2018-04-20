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AK Partili Şentop, CHP'nin sürpriz adayını duyunca kahkaha attı

AK PARTİLİ ŞENTOP, CHP'NİN SÜRPRİZ ADAYINI DUYUNCA KAHKAHA ATTI

AK Parti'li Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığı haberini alınca kahkaha attı.

Tarih : 20 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Ak Partili Şentop, Chp'nin Sürpriz Adayını Duyunca Kahkaha Attı(7/10)3

AK Parti'li Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığını öğrendikten sonra kahkaha attı.

HABERİ DUYUNCA KAHKAHA ATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.

"BAŞKA İSİMLER DE ÇIKABİLİR"

Şentop, "Parti sözcüleri tarafından Genel Başkan'ın aday olabileceği söylenmişti. Şimdi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi aday oldu. Parti içinde de muhtemelen başka isimler çıkabilir" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ'I HATIRLATIP BİR DAHA GÜLDÜ

Şentop, kendisine sorulan "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?" sorusuna "Önce genel başkan yardımcıları çıkacak herhalde aday olarak" dedikten sonra bir daha güldü.

ÖZTÜRK YILMAZ "ADAYIM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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