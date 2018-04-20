AK Parti'li Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığını öğrendikten sonra kahkaha attı.

HABERİ DUYUNCA KAHKAHA ATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.

"BAŞKA İSİMLER DE ÇIKABİLİR"

Şentop, "Parti sözcüleri tarafından Genel Başkan'ın aday olabileceği söylenmişti. Şimdi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi aday oldu. Parti içinde de muhtemelen başka isimler çıkabilir" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ'I HATIRLATIP BİR DAHA GÜLDÜ

Şentop, kendisine sorulan "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?" sorusuna "Önce genel başkan yardımcıları çıkacak herhalde aday olarak" dedikten sonra bir daha güldü.

ÖZTÜRK YILMAZ "ADAYIM" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde Cumhurbaşkanlığına adayım" demişti.

Kaynak: haberinburada