AK PARTİ'Lİ VEKİL CANLI YAYINDA TRAFİK TERÖRÜNDEN BAHSEDERKEN KAZA MEYDANA GELDİ
İstanbul Zincirlikuyu'da yayın yapan NTV muhabiri Korhan Varol'un konuğu AK Parti Erzurum milletvekili ve TBMM Ulaştırma Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarına ilişkin vahim istatistikleri anlattı.
CANLI YAYINDA TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
Yağışlı havalarda sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğini, kazaların böyle havalarda daha fazla yaşandığını söyleyen Ilıcalı daha sözlerinin tamamlayamadan yayının yapıldığı yerin hemen yanında trafik kazası meydana geldi.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kazanın yaşanmasının hemen ardından kamera objektifi bir minibüs ile otomobilin karıştığı kaza mahalline döndü.
Canlı yayın sırasında gerçekleşen kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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