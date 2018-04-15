AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünde şüpheler olduğunu ifade edip, "Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" dedi.

YAZICIOĞLU DAVASINDA TAKİPSİZLİK KARARLARI BOZULDU

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

YAZICIOĞLU'NUN SUİKASTE KURBAN GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Yazıcıoğlu ile 17 yıl aynı partide görev yapan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, mahkemeden çıkan son kararı yerinde bulduğunu söyledi ve yıllar içinde verdiği mücadele sırasında itibar suikastına uğradığını ifade etti.

"KENNEDY CİNAYETİ GİBİ OLMAYACAK"

Yazıcıoğlu için "Türk siyaset hayatında anılmaya devam edecek ve kanı da yerde kalmayacak, ahı da kesinlikle boşa gitmeyecek" diyen Özdağ, bu olayın ABD'nin üzerindeki sır perdesi aydınlatılmayan Kennedy cinayeti gibi olmayacağı benzetmesi yaptı.

"FATİH'İNDE, ATATÜRK'ÜN DE ÖLÜMÜNDE ŞÜPHE VAR"

Egemen güçlerin demokratik, eğitimli ve ekonomisi gelişmiş bir ülke istemediğini ifade eden Özdağ, "Özal'ın ölümü de şüphelidir. Menderes'in ölümü de arkasındaki güçler de bellidir, kim öldürttüğü de bellidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır, Fatih'in ölümünde şüpheler vardır. Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada