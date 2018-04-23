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AK Parti'li Vekilden CHP'den İyi Parti'ye Geçen Vekile: Dün Çok Ağlamaklıydın Canım Benim

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLE: DÜN ÇOK AĞLAMAKLIYDIN CANIM BENİM

AK Parti'li Köseoğlu ile CHP'den İyi Parti'ye geçen Kayışoğlu arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı. AK Partili Köseoğlu, Kayışoğlu'na, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Ak Parti'li Vekilden Chp'den İyi Parti'ye Geçen Vekile: Dün Çok Ağlamaklıydın Canım Benim(9/10)5

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Meclis Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti. Tam bu sırada AK Parti'li Köseoğlu ile bir gün önce CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı

GÖZLER İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLERİN ÜZERİNDEYDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM'de tebrikleri kabul etti. Tebrik sırasında gözler CHP'den İyi Parti'ye geçen vekiller üzerindeydi.

AK PARTİ'Lİ VEKİL İLE İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİL ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bu sırada, AK Parti'li Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve CHP'den İYİ Parti sıralarına geçen 15 vekil arasında bulunan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasındaki diyalog dikkat çekti.

"DÜN ÇOK AĞLAMAKLIYDIN CANIM BENİM"

Kameralara yansıyan diyalogta AK Parti'li Köseoğlu, İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu'na seslenerek, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim." dedi. Kayışoğlu ise, "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" sözleriyle yanıt verdi. İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" ifadelerini kullandı. İki vekil daha sonra TBMM salonuna doğru hareket etti. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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