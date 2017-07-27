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Ak Partili Vekillerden Basın Locasına Çıkan Chp'li Vekillere Atla Atla Tezarühatı!
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ak partili vekillerden basın locasına çıkan chp'li vekillere atla atla tezarühatı!

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN BASIN LOCASINA ÇIKAN CHP'Lİ VEKİLLERE ATLA ATLA TEZARÜHATI!

Meclis'te İçtüzük görüşmelerini basın locasına çıkarak protesto eden CHP'li Veli Ağbaba ve Ali Şeker'e, AK Parti'li vekiller tarafından 'atla, atla' tezahüratı yapıldı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Ak Partili Vekillerden Basın Locasına Çıkan Chp'li Vekillere Atla Atla Tezarühatı!(6/10)4


TBMM'de İçtüzük görüşmeleri devam ederken, CHP'li Veli Ağbaba ve Ali Şeker basın locasına çıkarak protesto gerçekleştirdi. Bu sırada AK Parti'li vekiller aşağıdan 'atla, atla' tezahüratları yaptı.



CHP'Lİ VEKİLLER BASIN LOCASINA ÇIKTI



Genel Kurulda İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile birlikte basın locasına çıkarak, bir süre çalışmaları buradan ayakta izlediler.



MECLİS'TE "ATLA, ATLA" TEZAHÜRATLARI



Ağbaba'nın, AK Parti sıralarına dönerek, "İçtüzük değişince işe yaramayacaksınız, biz de buradan laf atacağız artık." demesi üzerine, bazı AK Parti milletvekilleri, "Atla atla." ifadesini kullandı.



Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Yanlış bir şey yapmayın lütfen, çok gençsiniz." diye espri yaptı.



Teklifin görüşmeleri, 2. bölümde yer alan maddeler üzerindeki önergelerle devam ediyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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