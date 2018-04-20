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AK Partili vekilleri uyardı: İttifak yapıyoruz diye oy kaptırmayalım

AK PARTİLİ VEKİLLERİ UYARDI: İTTİFAK YAPIYORUZ DİYE OY KAPTIRMAYALIM

Erdoğan, AK Partili vekilleri uyardı, Cumhur İttifakı ile ilgili "İttifak yapıyoruz diye MHP'ye de oy kaptırmayalım. 'Nasıl olsa MHP de bizden, MHP'ye de oy verelim' havasına girmesin kimse" dedi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Ak Partili Vekilleri Uyardı: İttifak Yapıyoruz Diye Oy Kaptırmayalım(8/10)4

AK Partili vekillere 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı erken seçimini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. "İttifak yapıyoruz diye MHP'ye de oy kaptırmayalım. 'Nasıl olsa MHP de bizden. MHP'ye de oy verelim' havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım" dedi

ÖNCE KAHVALTI SONRA TOPLANTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yemekhane katında dün milletvekillerine önce kahvaltı verdi, ardından toplantı salonunda seslendi. Erdoğan, basına kapalı toplantıda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağını hatırlatarak, iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.

"NASIL OLSA MHP DE BİZDEN HAVASINA GİRMESİN KİMSE, YÜKSEK SAYIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin avantaj olarak görünebileceğini ancak bunun dezavantaja da dönüşebileceğini belirterek, "Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. İttifak yapıyoruz diye oy kaptırmayalım. 'Nasıl olsa MHP de bizden. MHP'ye de oy verelim' havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım. Bize milletvekili sayısı lazım. Komisyonların daha rahat çalışabilmesi için yüksek sayıya ihtiyacımız var. Bunun için artık daha çok çalışacaksınız" ifadesini kullandı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞIN"

Erdoğan, "16 yıllık süreçte yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız arkadaşlarımız da oldu. Sınavı geçemeyenler de oldu. Sizler sınavı geçtiniz. Bundan sonra da hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sahalarda olacaksınız. Her zamanki gibi daha çok çalışın" dedi.

GÜNEYDOĞU'DA OYLAR ARTTI

Kongre sürecini 28 Nisan İzmir ve 6 Mayıs İstanbul'la tamamlayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, katıldığı kongrelerdeki coşkudan memnun olduğunu vurguladı. Erdoğan, Güneydoğu'da da oyların arttığını dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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