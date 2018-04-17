"Bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna AK Parti'li Hayati Yazıcı'nın eşi ve AK Parti İstanbul Kadın Kolları Kurucu Üyesi Selma Yazıcı "Belki bir süre sonra" yanıtını verdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı Twitter hesabından milyonlarca gencin 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorularına Twitter'da yanıt verdi.

"AK PARTİ HÜKÜMETLERİ NE DEDİYSE YAPTI"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı'nın attığı tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Yazıcı'nın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasından üç gün önce "Siyasetin bir adabı olmalı. Seçim kazanmak göz boyamayla olmaz. Verilen vaatlerin içi boş olmamalı. AK Parti hükümetleri şimdiye kadar ne dediyse yaptı. Üstelik bir tarafta dış güçlerin bir tarafta içteki hainlere ve terör belalarına rağmen" mesajını paylaşmıştı.

"BELKİ BİR SÜRE SONRA" YANITIYLA KAFALARI KARIŞTIRDI

Bu mesajı üzerine Selma Yazıcı'ya sosyal medya kullanıcıları bedelli askerlik sorusu yöneltince Yazıcı, "Bedelli sözünü yazacağınızı biliyordum ama kaç kez çıkarıldı bu da sözün yerine getirildiğinin göstergesidir. Yine çıkarılırdı, zemin uygun olsaydı. Belki bir süre sonra yapılabilir" mesajını yazdı.

İşte Yazıcı'nın tweet'leri:

Kaynak: haberinburada