AK PARTİLİ YÖNETİCİ ORHAN MERCAN'IN KATİLİ TERÖRİST YAKALANDI
AK Parti Lice İlçe Başkanı Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi olayının asıl faili olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
EVİNİN ÖNÜNDE KATLEDSİLMİŞTİ
Mercan, 1 Temmuz'da evinin önünde PKK'lı teröristler tarafından evinin önünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fetö'cü Hakan Ve Arif'in Madalyaları Geri Alındı
- Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor
- Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor
- Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti
- Annesi, Kınalı Kuzusunu Ağlayarak Roma'ya Yolladı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
- Farklı Türde Hayvanı Emzirmesi İmkansız Olan Anne Aslan, Yavru Leopar Emzirdi
- Ukrayna'da 2 Deaş'lı Yakalandı! "Yere Yat" Emrine Uymayan Vuruldu
- İsrail Polisi Cuma Namazını Kıldırmayacak!
- Rus Titanı, Türkiye'de On Binlerce Kişiyi Dolandırıp Milyonları Kasasına Koydu
Bu Haberle İlgili Yorumlar