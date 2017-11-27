AKADEMİSYEN YAZAR FİKRET BAŞKAYA, GÖZALTINA ALINDI
77 yaşındaki akademisyen yazar Doç. Dr. Fikret Başkaya, sabah saatlerinde Ankara'daki evinde gözaltına alındı.
Ankara Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden aralarında akademisyen Fikret Başkaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
FİKRET BAŞKAYA GÖZALTINDA
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Fikret Başkaya da bulunuyor.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.
Operasyonların devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
FİKRET BAŞKAYA KİMDİR?
Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümlerini bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı. Yurt dışında bulunduğu süre boyunca; azgelişmişlik, emperyalizm ve kapitalizmden sosyalizme geçiş sorunları üzerine birçok araştırma yaptı.
Türkiye'ye döndükten sonra, askerlik sonrası, değişik kuruluşlarda araştırmacı olarak çalıştı. Bir süre Sosyal Hizmetler Akademisi'nde iktisat dersleri verdi. Abant Izzet Baysal Üniversitesi iktisat bölümü öğretim üyesi iken Paradigmanın İflası adlı kitabından ötürü Terörle Mücadele Yasası'na muhalefetten 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haymana Kapalı Cezaevi'nde cezasını çekti. 2004'te, 1994 yılında Gündem gazetesinde yayımlanan ve makalelerine "Akıntıya Karşı Yazılar" adlı kitabında yer veren Doç. Dr. Fikret Başkaya'nın, "devletin manevi şahsiyetine hakaret ettiği" gerekçesiyle 3 yıl hapsi istendi Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Başkaya'nın 'eleştiri sınırları içinde kaldığı'na hükmedilerek hakkında beraat kararı verildi. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başkaya'nın 'Paradigmanın İflası' adlı kitabına sesli kitap projesinde yer verdi. Fikret Başkaya 2007 yılı itibarıyle Özgür Üniversite'nin başkanlığını yürütüyor ve gönüllü olarak burada ders veriyordu.
Kaynak: haberinburada
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