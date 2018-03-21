AKAR PAŞA, SINIRIN SIFIR NOKTASINDAKİ ASKERİ ÜSLERİ DENETLEDİ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari Şemdinli'de sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.
KUVVET KOMUTANLARIYLA ASKERİ ÜSLERDE İNCELEMEDE BULUNDU
Öğle saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Derecik beldesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret edip, öğle yemeğini buradaki askerlerle yiyen Orgeneral Akar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Akar, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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