AKAR PAŞA'DAN, HAYATIN NORMALE DÖNDÜĞÜ AFRİN İÇİN İLK YORUM GELDİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin ile ilgili yaptığı açıklamada "Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı." dedi
Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, teröristlerden temizlenen yerlerde, halkın evlerine dönmeye başladığını ifade etti.
YARALI ASKERLER TEDAVİSİNİN ARDINDAN MUHAREBE SAHASINA DÖNDÜ
Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
4 KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Baay, Kafer Nabu, Başufah ve Burj Haydar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan temizledi.
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arkadaşına Sinirlendi, Elindeki Çekiç İle Kendi Arabasını Parçaladı
- 4 Soruda İnternete Rtük Denetimi Düzenlemesi
- Kaçaklar İçin Ceplerindeki Son Parayla Su Alıp Dağıttılar!
- Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Yunanistan Ve Rum Yönetimi'ne Karşı Hamlelerini Kınayacak
- Cenazeye Gidiyordu, Feci Kazada Karnındaki İkiz Bebekleriyle Can Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
- Suudi Arabistan'dan Kritik Hamle: Eğitim Sisteminde Müslüman Kardeşler Etkisi Silinecek
- Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
- Hamaney'den İlginç Destek Çağrısı: Real Madrid'i Tutar Gibi Tutun
- Görünmez Kaza! Sinema Koltuğuna Kafası Sıkışıp Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar