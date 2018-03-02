AKAR'DAN AFRİN MESAJI: ŞEHİTLERİMİZİN TEK DAMLA KANI YERDE KALMAYACAK
Zeytin Dalı Harekatı'nın 42. gününde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, yazılı açıklama yaptı. Akar, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak." mesajını verdi.
"HAREKAT AYNI AZİM VE KARARLILIKLA SÜRECEK"
"Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek. Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor. Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor."
Kaynak: haberinburada
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