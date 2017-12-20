AKARYAKIT İSTASYONLARINDA MESAFE KISITLAMASI İSTİHDAMA ENGEL OLUYOR
Mesafe sınırlamasının akaryakıt istasyonlarında binlerce kişilik ek istihdama engel olduğunu savunan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, "Sınırlama kalkarsa 8 bin 500 kişiyi işe almaya hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasından istediği 'Artı iki istihdam' çağrısına bir destek de akaryak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşverenlerin Sendikası (EPGİS)'ten geldi. 2005 yılında çıkarılan düzenleme nedeniyle istasyonlar arasına koyulan kilometre tahdidi nedeniyle 2 bin 600 istasyonun atıl durumda kaldığını belirten EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, bu tahdit sınırlamasının kaldırılması halinde 2 bin 600 istasyonda en az 3'er kişinin istihdam edilmesiyle 8 bin 500 kişiyi işe almaya hazır olduklarını dile getirdi.
"DÜZENLEME İSTİYORUZ"
Yeni Şafak'a konuşan Aktaş, ekonominin güçlenmesi ve işsizlik sorununun çözümü için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Aktaş, "Bunun için ticarethanelerinin açık hale getirilmesinin önünü açacak düzenleme istiyoruz" dedi.
"8 BİN 500 KİŞİYİ İŞE ALIRIZ"
Bu kapsamda 1 Ocak 2005 yılına ilişkin imar planlarının dikkate alınması nedeniyle 2 bin 600'e yakın akaryakıt istasyonuna ayrı ayrı istenen kilometre tahdidi bulunduğunu söyleyen Aktaş, "Bu durum sektörümüzün istihdam kapasitesini sınırlandırmıştı. Bu aşılırsa Türkiye genelindeki istasyonlar, 8 bin 500 kişiyi işe almaya hazır. Akaryakıt çeşitliliği artmasına rağmen 2005 tarihli yasa uygulanıyor" dedi.
"10 KİLOMETRE SINIRI VAR"
Aktaş, düzenlemeden şu anda akaryakıt istasyonu olup LPG'si olmayan ya da LPG'si olup akaryakıtı olmayan istasyonların atıl kalmasına neden olduğunu kaydetti. Aktaş, "Bir torba yasaya eklenecek maddeyle bu sorunun çözülüp, sektörde istihdam artışının önünü açmak mümkün" diye konuştu. Aktaş, "Akaryakıt ve LPG'nin yanı sıra elektrik, LNG ve CNG'nin de bulundurulması zorunluluğu var. Aynı yön üzerinde bulunan şehir içi yollarda 1 kilometre şehirlerarası yollarda 10 kilometre ileride ve geride başka bir akaryakıt veya LPG istasyonunun olmaması gerekiyor.
Kaynak: haberinburada
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