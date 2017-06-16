Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik
Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
Göztepe'den Lucescu Bombası!
Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'e Tutuklama Talebi
Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Para Oldu?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor
Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Son Dakika: Londra'da Alarm
Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi
Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Instagram'a Türk Rakip Geliyor
Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu

akaryakıtta yeni dönem resmen başladı!

AKARYAKITTA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI!

Benzin ve motorinde yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ile biodizelin harmanlanması zorunlu oldu.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:20
Puan Ver : Akaryakıtta Yeni Dönem Resmen Başladı!(9/10)6


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıtta bitkisel katkı kullanılması zorunlu hale getirilirken, bu bitkilerin yerli olması şartını koştu.



Buna göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin rafinericiden temin edilen benzinde en az yüzde 3, motorinin toplamında ise en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ve biodizelin harmanlanması zorunluluğu getirildi.



YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ



EPDK'nın söz konusu uygulamayı düzenleyen iki ayrı tebliği, 1 Ocak 2018'de yürürlüğe girmek üzere bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğlerden ilkinde, dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmasının 2018'den itibaren zorunlu olması kararlaştırıldı.



Diğer tebliğe göre ise dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlanmış olması yine 2018'den itibaren zorunlu olacak.



Söz konusu harmanlama yükümlülüğü kapsamında, EPDK'ya intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın yüzde 0,01'e yuvarlatılarak değerlendirilecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Akaryakıtta  Yeni  Dönem  Resmen  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER