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Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık
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Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık

AKDAĞ'DAN ÇOCUK İSTİSMARI NASIL ÖNLENECEK? SORUSUNA YANIT: ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK

"Çocuk istismarı nasıl önlenecek? sorusuna yanıt veren Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı 2018 yılı için acil eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Tarih : 21 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık(10/10)6

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı yasal düzenlemelerle ilgili olarak, "Cezaları ağırlaştırmak, tecavüz ve öldürme varsa cezaların en ağırını verme eğilimimiz var. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatı var. Bu sene için bir acil eylem planı hazırladık, bunu önümüzdeki günlerde Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim" dedi.

"2018 İÇİN ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK"

Çalışmamızı aşağı yukarı bitirdik. Biraz uzadı. Ancak detaylar konusunda hem Yargıtay ile hem hakimlerle görüşüyoruz. En doğrusunu yapmak lazım. Cezaları ağırlaştırmak, tecavüz ve öldürme varsa cezaların en ağırını verme eğilimimiz var. Cumhurbaşkanımızın da bu yönde talimatı var. Bu sene için bir acil eylem planı hazırladık, bunu önümüzdeki günlerde Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğim. Bu eylem planı 2018 için. Ondan sonraki dönemin eylem planlarını da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız hazırlayacak. 2018 için acil bir eylem planı yapıyoruz. Belki nisanın ilk haftasına sarkabilecek.

"HADIM KELİMESİ YANLIŞ, CİNSEL İSTEĞİN BASTIRILMASI"

Vatandaşımızın vicdanını tatmin edecek şekilde cezaları geliştireceğiz. Hadım kelimesi yanlış, biz buna cinsel isteğin baskılanması diyoruz. Kanuna yazarken de böyle yapacağız. Bu da bir cezalandırma değil aslında, bir tedbir. Cezalandırmadan sonra infaz sürelerini bitirip de normal hayata dönenlerin içinde fiilleri tekrarlama oranı yüksek. Onlarla ilgili tedbirler alıyoruz. Cinsel isteğin bastırılması. Hakim bunu isteyebilecek.

Sağlık Bakanlığı çocuk izleme merkezleri var. Buralar bugün bütün dünyaya örnek olacak şekilde çocuklarımızı koruyan yerler. Buralarda psikologlar var, işini iyi bilen uzmanlar var.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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