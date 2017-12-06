AKDENİZ 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI!
Akdeniz 3,7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD, depremin saat 20:21'de Antalya açıklarında 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI OLMADI
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de bugün saat 20.21'de, Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.2 kilometre açığındaki deprem, 7.2 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.
Kaynak: haberinburada
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