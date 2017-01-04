AKDENİZ'DE 3.9, KAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı
Antalya'nın Kaş İlçesi ile Akdeniz açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Antalya'nın Kaş İlçesi Ova Mahallesi yakınları olan Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.08'de, 44.3 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.
Kaş'ın 20.9 kilometre açığında Akdeniz'de saat 04.35'te Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 26 kilometre derinlikteki deprem de can veya mal kaybına neden olmadı.
kaynak:habertürk
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