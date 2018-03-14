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Akdeniz'de gerilimini düşürecek açıklama: Türkiye ile temas halindeyiz

AKDENİZ'DE GERİLİMİNİ DÜŞÜRECEK AÇIKLAMA: TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, Kıbrıs'taki doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili Türkiye ile iletişim içerisinde olduklarını söyledi.

Tarih : 14 Mart 2018, 22:00
Puan Ver : Akdeniz'de Gerilimini Düşürecek Açıklama: Türkiye İle Temas Halindeyiz(7/10)3

ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, ABD'nin Türkiye ile iletişim içerisinde olduğunu ve ExxonMobil'in bölgedeki faaliyetleri esnasında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini söyledi.

"ABD, GAZIN ADİLANE PAYLAŞILMASINI SAVUNMUŞTUR"

Büyükelçisi Kathleen Doherty, Lefkoşa ara bölgede basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Ada etrafında keşfedilen doğalgaz kaynaklarının adil bölüşülmesi gerektiğini desteklediğini belirten Doherty, "ABD, Ada'nın gaz ve petrol kaynaklarının diğer tüm doğal kaynakları gibi kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurgulamıştır." diye konuştu.

"ADİL ÇÖZÜM, KIBRISLILAR İÇİN ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR"

"Kıbrıs'ta kalıcı ve adil bir çözüm, doğal kaynakların geliştirilmesi ve bunlardan tüm Kıbrıslıların faydalanması için çok önemli rol oynayacaktır." diyen Büyükelçi Doherty, enerji alanında gelişmelerin yıllar alabileceğini ve pek çok etkene bağlı olduğunu anlattı.

Büyükelçi Doherty, Doğu Akdeniz'de keşfedilen kaynakların bölge ülkelerini birbirine bağlayıp bütünleştirebileceğini, doğal zenginliklerin getireceği refahın demokrasiyi güçlendireceğini, siyasi ve ekonomik istikrar getireceğini dile getirdi.

"ABD'NİN MÜZAKERELERE DESTEĞİ DEVAM EDECEKTİR"

Ada'daki taraflara eldeki zamanı iki toplumlu, iki bölgeli federal bir yapıyı oluşturacak bir anlaşmaya ulaşmak için kullanma çağrısında bulunan Doherty, müzakerelerin son döneminde kayda değer ilerleme kaydedildiğine inandıklarını, ABD'nin müzakerelere desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Müzakerelerin ileriye taşınması için ortada somut zemin bulunduğuna dikkati çeken Doherty, çözüme ulaşmak için tarafları teşvik edecek bölgede pek çok gelişmelerin yaşandığının altını çizdi.

Doherty, uluslararası petrol ve gaz şirketi ExxonMobil'in bu yılın son çeyreğine kadar kazı yapmayı düşünmediğini, öncelikle odaklanılması gereken konunun Kıbrıs sorunun çözümü olduğunu söyledi.

ABD'nin Türkiye ile iletişim içerisinde olduğunu ve ExxonMobil'in bölgedeki faaliyetleri esnasında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini dile getiren Büyükelçi Doherty, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmekte olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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