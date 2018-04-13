AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya Akseki'de saat 20.14'te, 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
DEPREM, YERİN 12,82 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 20.14 sıralarında Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu.
Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
VATANDAŞLAR DEPREM SONRASI PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI
Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla sokaklara döküldü. Uzmanlardan artçı depremler olup olmayacağı yönünde ise henüz bir uyarı gelmedi.
Kaynak: haberinburada
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