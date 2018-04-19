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Akhisar maçı sonrası Terim'in korktuğu başına geldi

AKHİSAR MAÇI SONRASI TERİM'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 17:20
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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