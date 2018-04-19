AKHİSAR MAÇI SONRASI TERİM'İN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Akhisarspor maçında "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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